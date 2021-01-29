В Китае казнили уличенного в коррупции экс-главу госкомпании

По обвинению в коррупции, растрате и многоженстве в Китае был казнен бывший председатель государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co Лай Сяомин.

Перед казнью мужчине разрешили встретиться с близкими родственниками, приговор привели в исполнение утром 29 января.

Как сообщает Центральное телевидение КНР, смертный приговор был вынесен 5 января. Суд признал Co Лай Сяомина виновным в растрате более 25 млн юаней (3,9 млн долларов) и получении взятки в размере 1,79 млрд юаней (около 280 млн долларов). Также выяснилось, что экс-глава госкомпании сожительствовал с другими женщинами, хотя был женат.

При обыске в квартире Сяомина обнаружили металлические коробки, в которых были расфасованы в общей сложности 200 млн юаней (29 млн долларов).

По словам топ-менеджера компании, он регулярно приносил взятки в квартиру и оставлял их там.

Сам Сяомин признался, что не тратил эти деньги, поскольку надеялся оставить их своим детям.

Ранее ridus.ru рассказывал о бывшем президенте Пакистана Первезе Мушаррафе, которого приговорили к смертной казни по делу о государственной измене. Он пришел к власти в 1999 году в результате госпереворота. В 2007 году суд планировал рассмотреть вопрос его легитимности, однако Мушарраф приостановил действие Конституции, распорядился арестовать судей Верховного суда и ввел в стране чрезвычайное положение.

В октябре 2020 года Верховный суд Республики Корея оставил в силе решение суда низшей инстанции в отношении бывшего президента страны Ли Мён Бака. 78-летний экс-глава государства приговорен к 17 годам тюрьмы за коррупцию.

