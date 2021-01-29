«Неотвратимость наказания»: чем опасно участие в незаконных митингах

По итогам прошедших 23 января несанкционированных акций в защиту блогера Алексея Навального возбудили более двух десятков уголовных дел. Их фигурантов обвиняют в применении насилия в отношении полицейских во время незаконных митингов. Лица, причастные к совершению преступлений, задержаны, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Важно отметить, что к ответственности привлекают людей, которые вступали в силовое противостояние с представителями власти. Нападение на сотрудников правоохранительных органов — это очень серьезное преступление, и ответственность в данном случае должна быть неотвратима. При этом меры, принятые российскими полицейскими, нельзя назвать жесткими. В США и Европе формы воздействия на участников незаконных акций гораздо более жесткие. На фоне полицейских США и Европы сотрудники ОМОНа и Росгвардии просто проявляли отеческую заботу. За редчайшим исключением, конечно, — прокомментировал представитель ЭИСИ Александр Малахов.

Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже он суд постановил арестовать его до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Алексей Навальный — не единственный осужденный, кто нарушил порядок отбывания условного наказания. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. И Навальный в данной ситуации не должен быть исключением. Перед законом все должны быть равны», — считает заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.