Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

Описав основные механизмы формирования иммунитета к коронавирусу, американские ученые объяснили, почему некоторые люди не подвержены COVID-19 даже в том случае, если они ранее им не заражались и не были вакцинированы.

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Калифорнии выяснили, что вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, в результате чего они распространяются дальше, на наиболее восприимчивые клетки.

Чтобы победить вирус, иммунной системе необходимо включить врожденные иммунные реакции, такие как воспаление, которые активируют адаптивную иммунную систему.

Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где в борьбу с вирусом вступают Т- и В-клетки. В результате начинают работать клеточная (Т-клеточная) и гуморальная (В-клеточная) ветви адаптивного иммунитета, которые совместными усилиями обеспечивают эффективную защиту.

Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память, на чем и основана стратегия вакцинации. В то же время зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом, приводит данные исследования журнал Science.

По мнению ученых, вполне возможно, что наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде обычной простуды.

Согласно исследованию, Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов, поэтому иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, могут ли предшествующие инфицирования другими респираторными инфекциями или иммуноопосредованные состояния, такие как астма, повысить или понизить восприимчивость к SARS-CoV-2. Авторы исследования также собираются разобраться, на чем основываются различия в адаптивных иммунных ответах между детьми и взрослыми, пишет издание.

Как сообщал ridus.ru, итальянские ученые заинтересовались тайной невосприимчивости жителей острова Джильо к COVID-19. Они обследовали более 700 человек, в том числе туристов, и выяснили, почему никто из островитян не заболел коронавирусом, несмотря на несоблюдение санитарной дистанции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса не гарантирует полную невосприимчивость к инфекции, однако защитит от тяжелых осложнений заболевания