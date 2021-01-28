Шедевр кисти Сандро Боттичелли купили на аукционе в Нью-Йорке за $92 млн

На аукционе в Нью-Йорке за 92 млн долларов ушла с молотка картина Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном».

Это полотно, созданное флорентийским художником в 1470—1480 годах, ранее принадлежало нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса.

Эксперты оценивали картину как минимум в 80 млн долларов, однако предполагалось, что итоговая цена лота может превысить 100 млн долларов.

Любопытно, что о победившей в итоге ставке, сделанной по телефону, объявила сотрудница торгового дома, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ. Личность покупателя не разглашается. С учетом всех сборов и налогов новому владельцу картины придется заплатить 92,184 млн долларов.

Как сообщается на странице торгового дома Sotheby’s в Twitter, это рекордная сумма для произведений Сандро Боттичелли. Кроме того, отмечается, что «Молодой человек с медальоном» стал вторым по стоимости полотном старых мастеров, когда-либо проданных на аукционе.

Предыдущий владелец картины приобрел ее в 1982 году, заплатив более 1 млн долларов.

В течение последних 50 лет картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция возвратила копию приписываемого Леонардо да Винчи полотна «Спаситель мира» (Salvator Mundi), похищенную из музея в Неаполе два года тому назад.

В мастерской Леонардо да Винчи было создано около 20 копий «Спасителя мира» — над ними работали ученики и помощники живописца. Оригинал картины был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов (33,2 миллиарда рублей), став самым дорогим живописным произведением в мире, и с тех пор не выставлялся.