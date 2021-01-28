На всех маршрутах в Подмосковье готовы запустить карту «Тройка»

Уже с 1 февраля в Московской области можно будет пользоваться столичной «Тройкой».

До этого она была протестирована в подмосковном Королеве — ее работу проверили 500 человек.

«Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова губернатору Андрею Воробьеву в эфире «360»

По словам Кротовой, «Тройку» готовы запустить на всех 300 маршрутах 53 городских округов, на которых задействованы 1100 автобусов.

При этом обновленной «Тройкой» можно будет пользоваться не только на наземном транспорте, а также на метро, МЦК, МЦД, и московских автобусах.

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В перспективе карту будут использовать для пригородного сообщения, но для этого понадобятся дополнительные настройки оборудования.

Кротова также сообщила, что единый проездной, который объединит в себе карты «Тройку» и «Стрелку», появится в Московской области в сентябре.

В свою очередь Андрей Воробьев подчеркнул, что это совместная программа с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее стало известно, что функция оплаты проезда Face Pay будет внедрена на кассах Московского метрополитена уже в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

