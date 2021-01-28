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Часовня, мечеть и синагога оказались под одной крышей в Махачкале

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© muftiyatrd.ru / Муфтият РД

© muftiyatrd.ru / Муфтият РД

Духовно-просветительский центр в столице Дагестана объединил под одной крышей последователей трех основных конфессий, представленных в республике.

В центре «Единство», построенном на территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли», разместились часовня, мечеть и синагога.

Директор центра Магомед Магомедов заявил, что в этом учреждении можно будет не только отдохнуть и поправить свое здоровье, но и духовно обогатиться.

«Мы построили этот центр, чтобы люди, находящиеся в нашем комплексе, могли лечить не только свое тело, но и душу, — рассказал Магомедов в беседе с ФАН. — Без души человек не будет полноценным, поэтому я уверен, что этот центр укрепит всех нас».

В свою очередь секретарь Махачкалинской епархии, иерей Виталий (Тарасов) отметил, что политика дальнейшего сближения религий в регионе будет продолжена. «Мы выступаем за дальнейший диалог конфессий, и открытие этого центра — только первый шаг на этом важном пути», — подчеркнул собеседник издания.

Глава совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев также подчеркнул важность единения представителей различных религиозных направлений, а председатель муфтията республики Шамиль Алиханов назвал новое учреждение символом межрелигиозного диалога. По его словам, этот центр символизирует межконфессиональное согласие всего Дагестана.

Как писал ранее ridus.ru, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что исламские богословы, входящие в организацию, считают межконфессиональные браки допустимыми, в отличие от другой мусульманской организации — Духовного управления мусульман России (ДУМ).

Напомним, 9 ноября 2020 года Духовное управление мусульман России опубликовало богословское заключение совета улемов, которое гласило: «Межконфессиональные браки… на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия».

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