Выдававший себя за своего брата россиянин попал под суд

На 22-летнего жителя Новокубанского района Краснодарского края завели уголовное дело после того, как он украл у своего брата паспорт и, воспользовавшись этим документом, продал его дом.

Следствием установлено, что молодой человек воспользовался внешним сходством с родственником и оформил от его имени договор купли-продажи. Где в тот момент находился законный владелец, неизвестно.

В итоге злоумышленник выручил за дом более миллиона рублей.

Однако о незаконной сделке узнали правоохранительные органы и возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество». С него взяли подписку о невыезде, а материалы дела передали в суд. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело против судебного пристава из соседнего Ставрополья. Мужчину обвиняют в телефонном мошенничестве: под видом работника автошколы он собирал деньги за обучение у жителей самых разных регионов России.

Кроме того, ridus.ru писал о том, что в Екатеринбурге был задержан мошенник, скрывавшийся от следствия 6 лет, но при этом остававшийся у всех на виду. Сразу после спектакля в одном из театров сотрудники правоохранительных органов пришли за актером Ванецким, который на самом деле оказался бывшим директором авторынка из Тюмени Аверкиным, разыскиваемым за мошенничество.