«Главкосмос» сообщил о планах отправить туристов в космос до 2023 года

Четверо туристов могут отправиться в космос до конца 2023 года, сообщила пресс-служба «Главкосмоса».

Предполагается, что они совершат космическое путешествие на кораблях «Союз МС».

Согласно проекту, компания предоставит для коммерческих полетов четыре места.

Как отмечает ФАН, корабль «Союз МС» может вмещать только два человека.

В ведомстве уточнили, что прорабатываются возможности предоставления мест для туристов не только в коммерческом плане, но и в рамках запланированных федеральных космических миссий.

В октябре 2020 года стало известно, что новая российская орбитальная станция будет состоять не менее чем из пяти модулей. На ней также предусмотрят отсек для четырех космических туристов.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев предположил, что недельное пребывание на МКС обойдется туристу в 50 миллионов долларов, а выход в открытый космос увеличит стоимость путешествия в четыре раза.

В июне 2020 года российская космическая корпорация «Энергия» и американское предприятие Space Adventures Inc. подписали контракт на осуществление туристического полета, в ходе которого один из участников совершит выход в открытый космос. Согласно контракту, этот первый в своем роде туристический рейс будет совершен в 2023 году.

Напомним, первый полет космического туриста на МКС состоялся в 2001 году. Его организовала американская компания Space Adventures в сотрудничестве с Роскосмосом. Всего на текущий момент состоялось восемь космических полетов с участием туристов, причем один из них, Чарльз Симони, летал дважды. Стоимость тура на орбиту составляла 20—23 миллиона долларов.

