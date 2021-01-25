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Препарат против аллергии на кошек создадут в России

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© pexels.com

© pexels.com

Уже в этом году Сеченовский университет планирует запустить в производство препарат, препятствующий возникновению аллергии на кошек.

На данный момент практически готовы аллергены на кошек.

Клинические исследования препарата уже проведены, однако он еще не зарегистрирован.

«Если пандемия не помещает, в этом году будет. Вели разговоры о запуске в производстве», — цитирует «Интерфакс» ректора университета Петра Глыбочко.

По его словам, препарат будет способствовать выработке иммунитета против аллергии на кошек. В перспективе этот препарат послужит основой для вакцины, которая будет мешать возникновению разных видов аллергий, отметил он.

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее вакцину для профилактики аллергии на кошек начали разрабатывать российские специалисты совместно с коллегами из Венского университета, отмечает «РИА Новости».

Как сообщал ridus.ru, согласно новому исследованию ученых из Технического университета Чалмерса (Швеция), употребление матерями коровьего молока во время грудного вскармливания может снизить риск развития пищевой аллергии у детей.

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