В ДТП со скорой в Самаре пострадал пациент с инфарктом

В результате массового ДТП, произошедшего в Самаре вечером 24 января, пострадал пациент с инфарктом, находившийся в машине скорой помощи.

При столкновении с «Тойота РАВ4» и «Шевроле» автомобиль медиков перевернулся на бок.

По свидетельству очевидцев, легковушки не пропустили скорую, ехавшую на красный свет с включенными экстренными сигналами.

В результате медицинская помощь потребовалась не только пациенту, но и фельдшеру скорой, а также людям из двух других автомобилей, сообщает ФАН.

Согласно имеющейся информации, пациент с инфарктом отправлен в клинику медуниверситета, а остальные — в больницу имени Пирогова.

Из-за большого разлива топлива на место происшествия прибыли пожарные машины. В районе аварии образовалась большая пробка.

Как писал ранее ridus.ru, накануне в центре Саратова произошло ДТП с участием машины скорой помощи и полицейского автомобиля. Пациент, которого везла скорая, скончался в больнице.

Также сообщалось, что 21 января в результате ДТП, произошедшего на территории Сухиничского района Калужской области, погибли две пациентки 17 и 25 лет, находившиеся в машине скорой помощи.

