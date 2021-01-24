найти ×
   
  • USD
    74.36
  • EUR
    90.41
СохранитьСохранено0
×

-102672

В ДТП со скорой в Самаре пострадал пациент с инфарктом

Small f1a6d446e0
© YouTube

© YouTube

В результате массового ДТП, произошедшего в Самаре вечером 24 января, пострадал пациент с инфарктом, находившийся в машине скорой помощи.

При столкновении с «Тойота РАВ4» и «Шевроле» автомобиль медиков перевернулся на бок.

По свидетельству очевидцев, легковушки не пропустили скорую, ехавшую на красный свет с включенными экстренными сигналами.

В результате медицинская помощь потребовалась не только пациенту, но и фельдшеру скорой, а также людям из двух других автомобилей, сообщает ФАН.

© visualhunt.com

© visualhunt.com

Согласно имеющейся информации, пациент с инфарктом отправлен в клинику медуниверситета, а остальные — в больницу имени Пирогова.

Из-за большого разлива топлива на место происшествия прибыли пожарные машины. В районе аварии образовалась большая пробка.

Как писал ранее ridus.ru, накануне в центре Саратова произошло ДТП с участием машины скорой помощи и полицейского автомобиля. Пациент, которого везла скорая, скончался в больнице.

Также сообщалось, что 21 января в результате ДТП, произошедшего на территории Сухиничского района Калужской области, погибли две пациентки 17 и 25 лет, находившиеся в машине скорой помощи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Тайны зубного налета: что ели в Средиземноморье четыре тысячи лет назад
5013326читать позжечитаю позже
Космос
«Что в коробочке лежит»: опубликованы фотографии частиц астероида Рюгу
404419читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Белая гадость»: хозяин снял первое знакомство кота со снегом

Животное явно не в восторге от встречи с новым неизвестным веществом.

308152читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
«Как включить душ»: кот решил помыться самостоятельно15 января

Задача оказалась трудновата.

2708438читать позжечитаю позже