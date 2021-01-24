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СМИ сообщили о решении закрыть на неделю аэропорт Бен-Гурион в Израиле

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

С целью предотвращения распространения коронавируса в стране правительство Израиля приняло решение закрыть с 26 января аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов.

Как сообщила государственная радиостанция Kan, данные ограничения вводятся как минимум на одну неделю.

Такие меры приняты для предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам.

По информации газеты The Times of Israel, «разрешение на прибытие специальных рейсов будет выдаваться в соответствии с правилами, которые опубликует правительство».

«Мы опережаем мир и герметично закрываем государство», — цитирует Kan премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Радиостанция также отмечает, что против решения правительства проголосовала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата. Она объяснила свою позицию тем, что в ближайшие дни в Израиле ожидается прибытие нескольких самолетов с репатриантами из Украины.

Недавно правительство Израиля объявило, что карантин в стране будет продлен до конца января из-за всплеска заболеваемости после новогодних праздников.

Напомним, третий серьезный карантин в Израиле начался в конце декабря. Он все еще действует, несмотря на то, что в конце 2020 года в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

За месяц в Израиле были вакцинированы более 2,2 миллионов добровольцев. Тем не менее в стране по-прежнему регистрируется интенсивный рост числа заболевших. Только во вторник, 19 января, было зафиксировано десять тысяч новых случаев заболевания.

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