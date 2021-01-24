Внук умерших пациенток потребовал миллион рублей от новосибирской больницы

Житель Новосибирска Владимир Золотов намерен отсудить миллион рублей в качестве компенсации за смерть двух его бабушек.

Они скончались одна за другой в городской клинической инфекционной больнице № 1 во время стационарного лечения.

Их внук убежден, что смерть наступила в результате некачественного оказания медицинской помощи. Поэтому он обратился в суд за компенсацией морального вреда.

Мужчина утверждает, что у одной из его бабушек в больнице отгнила часть кисти, а у второй развился сепсис.

«Мне нужно выиграть суд, чтобы по факту смертей моих бабушек в этом стационаре провели расследование», — заявил Золотов в беседе с ФАН.

По его словам, он уже обращался в прокуратуру и Следственный комитет, но в итоге больница самостоятельно провела проверку и нарушений не обнаружило. При этом Золотову отказали в предоставлении истории болезни и какой-либо информации о лечении, ссылаясь на врачебную тайну.

Между тем он уверен в своей правоте. «За время суда я узнал, что медики применяли противопоказанные лекарства», — пояснил он изданию.

Золотов рассказал, что его бабушку Нину госпитализировали 29 апреля в хорошем самочувствии из-за кровянистого пузыря на ноге и поставили в больнице два диагноза: сепсис стафилококковый и рожа. Ее поместили в изолированную палату и запретили навещать. Через какое-то время состояние пациентки ухудшилось, ее переместили в реанимацию, а 21 мая она скончалась.

Другая бабушка Любовь умерла в стационаре в июне 2019 года. Ее госпитализировали с отравлением 19 мая, она была без сознания. Сначала ей поставили диагноз полиорганная недостаточность, а в дальнейшем обнаружили еще и сепсис. Спустя две недели ее собирались выписать в плохом самочувствии, но родные настояли на продолжении госпитализации. В тот же день она попала в реанимацию и на следующий день ее не стало.

«В реанимации бабушка находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и почек. Один раз через открытую дверь мы видели, как ее горло чрезмерно сильно расширялось, чуть ли не до уровня подбородка, и ходило ходуном. Врач заверил, что так и должно быть. Позже другой специалист объяснил, что такое возможно при неправильном использовании аппарата ИВЛ, кода трубка просто вставлена в рот, а не проведена в горло», — рассказал Золотов.

В январе 2021 года суд не нашел оснований для признания больницы ответственной за гибель пожилых женщин. Однако родственники намерены обжаловать это решение до тех пор, пока их исковые требования не рассмотрят в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что родители взыскали с трех медицинских учреждений Елизовского района Камчатского края 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть годовалой дочери.