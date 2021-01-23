Американских дипломатов вызовут в МИД РФ из-за публикаций о протестах

В связи с публикациями о незаконных акциях в России сотрудники посольства США в РФ будут вызваны в МИД, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее американские дипломаты заявили, что следят за «информацией о протестных акциях в 38 российских городах».

В посольстве США также объявили о поддержке «права всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», отметив, что меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».

В свою очередь МИД РФ заявил, что попытки подстрекательства радикальных элементов будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — приводит «РИА Новости» слова Захаровой, сказанные в эфире «Соловьев Live».

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Представитель МИД напомнила, что американские дипломаты не только публиковали карту маршрутов несогласованных митингов, но еще «ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».

По мнению Захаровой это выходит за какие-либо рамки. «Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — заключила она.

Как сообщал ridus.ru, в российском МИД прокомментировали появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения митингов в России 23 января. Были опубликованы сведения о том, где и во сколько будут проводиться несогласованные акции в российских городах, в связи с чем американцев призвали избегать указанные локации.

В МИД РФ отметили, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки „заботы“ о собственных гражданах в России».

Министерство также предупредило, что любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов «будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с попытками привлечь несовершеннолетних россиян к акциям в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, которые ожидаются в ряде городов страны 23 января.

