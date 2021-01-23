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Байден объявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа

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© AP/TASS

© AP/TASS

Президент США Джо Байден предпринял первые шаги по изменению иммиграционной политики своего предшественника.

В телефонном разговоре с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором новый глава Белого дома обсудил перспективы взаимоотношений двух государств, а также вопросы региональной миграции.

В частности, американский лидер заявил о необходимости отменить драконовский курс иммиграционной политики предыдущей администрации.

Он изложил свой план по сокращению масштабов миграции за счет устранения ее основных причин.

Эти меры предусматривают расширение возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, а также повышение уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища, приводит Reuters заявление, опубликованное Белым домом.

Недавно в прессу просочились подробности того, как новый президент США переоформил Овальный кабинет в Белом доме после того, как его покинул Дональд Трамп. Первым делом Байден велел убрать с президентского рабочего стола красную кнопку, с помощью которой Трамп вызывал официанта с диетической колой.

Байден также распорядился вернуть темно-синий ковер с президентской печатью в центре. В последний раз он использовался при президенте-демократе Билле Клинтоне.

Как сообщал ridus.ru, срок президентских полномочий Дональда Трампа истек 20 января. Утром того дня он завершил последние дела в Белом доме и улетел из Вашингтона перед началом инаугурации избранного президента Джо Байдена. Впервые за всю историю Соединенных Штатов действующий президент отказался участвовать в церемонии передачи власти следующему главе государства.

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