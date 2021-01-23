В Минздраве рассказали о зависимости, возникающей у переболевших COVID-19

Переболевшим коронавирусом угрожает метеозависимость, сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

По его словам, метеочувствительность наблюдается в виде остаточных явлений COVID-19.

Токарев рекомендовал тем, кто болел коронавирусом, обратить на это внимание, так как метеочувствительность может возрасти, а у тех, у кого ее не было, может появиться.

В беседе с URA.RU он также отметил, что в северных регионах магнитные бури влияют на здоровье человека значительнее, чем в средней полосе. Эксперт подчеркнул, что страдающие от метеочувствительности люди должны обязательно принимать препараты, ранее назначенные врачом. Кроме того, им следует сохранять активный образ жизни, прежнюю продолжительность сна, сбалансированный рацион питания и не нервничать.

В свою очередь кардиолог Владимир Хорошев рассказал изданию, что изменения погоды в большей степени влияют на состояние пожилых людей и тех, кто страдает от различного рода заболеваний. Это происходит из-за того, что их барорецепторы (рецепторы регулирующие давление в кровеносных сосудах) уже не функционируют должным образом. «Рецепторы не поспевают за давлением. Давление внутри сосудов может резко повышаться. Это может привести к кризу, инфаркту, аритмии и ишемическим атакам мозга», — пояснил Хорошев. По его словам, если вовремя не предпринять меры, то может возникнуть угроза инсульта.

Ранее эпидемиолог предупредил, что у 50% заболевших коронавирусной инфекцией может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов.

Страдающие от продолжительных побочных эффектов коронавируса также рассказали о необычных последствиях перенесенного заболевания. В частности, переболевшие «длительным COVID» назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. Многие из перенесших коронавирусную инфекцию жалуются на отвратительный запах рыбы, серы или подгоревшего тоста, а также на сладковатый неприятный запах.

Кроме того, коронавирусная инфекция может осложнить заболевания десен и даже привести к выпадению зубов.