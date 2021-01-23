«Академик Черский» прибыл в германский порт Висмар

В германский порт Висмар, где ранее в перерывах между строительством газопровода «Северный поток 2» находилась на стоянке трубоукладочная баржа «Фортуна», прибыл еще один трубоукладчик «Академик Черский».

По данным портала судов MarineTraffic, это судно, которое считалось возможным достройщиком газопровода, отошло 21 января от берегов Калининградской области и направилось в порт Висмар.

При этом «Фортуна» уже второй день находится южнее острова Борнхольм, в зоне, где должно продолжиться строительство «Северного потока 2».

Как сообщало Морское управление Дании, вместе с «Фортуной» укладывать газопровод в исключительной экономической зоне Дании с 15 января должны также судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман». В настоящее время «Балтийский исследователь» находится в германском порту Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока 2», уточняет ТАСС.

Напомним, власти США ввели санкции против баржи-трубоукладчика «Фортуна», участвующей в строительстве «Северного потока — 2», а также против ее владельца — компании «КВТ-Рус». Московскому микропредприятию грозит запрет на экспорт, банковские операции, блокировка активов и имущества.

Однако в компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода, сообщили, что о планах США ввести новые санкции давно известно. И все же западные партнеры сохраняют заинтересованность в завершении проекта.

Ранее в западной прессе отмечали, что российская сторона защитила свои трубоукладчики от американских санкций. Тем временем «Газпром» рассчитывает завершить строительство «Северного потока — 2» «в разумные сроки».