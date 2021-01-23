Адвоката-самозванца задержали на судебном заседании во Франции

Во время судебного процесса по делу о мошенничестве, проходившего во французской коммуне Кюссе, задержали мужчину, выдававшего себя за адвоката.

Он защищал других мошенников.

Судьи заподозрили неладное, когда «адвокат» перед судебным заседанием стал делать селфи со своими подопечными. Короткая речь мужчины также поставила под сомнение его знание регламента и судебной практики.

«Он нес непонятно что, и в плане технических аспектов он не понимал вопросов, которые ему задавали», — цитирует газета Nice-Matin прокурора Эрика Неве.

В перерыве судебного заседания приставы задержали подозрительного «юриста», у которого при себе не оказалось служебного удостоверения. На допросе он признался, что только собирается стать адвокатом. В итоге же выяснилось, что 35-летний Себастьен Бюиссон находится под надзором по делу о хищении в 2014—2018 годах около 260 тысяч евро из основанной им же благотворительной организации «Красные носы, клоуны и артисты в больницах».

Клиенты адвоката-самозванца, надеявшиеся через суд получить компенсацию после неудачной попытки приобрести золотые слитки на сайте с частными объявлениями, подали на него жалобу.

В результате мужчине предъявили обвинения в незаконной адвокатской практике и мошенничестве с рецидивом. Как показало предварительное расследование, Бюиссон уже несколько раз выдавал себя за адвоката на других судебных процессах по Франции, пишет издание.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что в январе 2012 года известный московский адвокат Владимир Орешников был приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество. Проверка документов телеведущего, известного по программе «Суд идет», показала, что прав на адвокатскую деятельность у Орешникова не было: его диплом оказался подделкой.