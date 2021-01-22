Эксперт рассказал, как убедить ребенка не участвовать в незаконных митингах

Привлекать подростков к участию в уличных несанкционированных акциях — это все равно что начать распространять среди несовершеннолетних наркотики. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru директор по развитию всероссийской общественной организации «Союз отцов» Алексей Чегодаев, комментируя действия представителей оппозиции, которые призывают в TikTok несовершеннолетних участвовать в акциях в поддержку блогера Алексея Навального.

Чегодаев отметил, что в сложившейся ситуации родители должны не бояться откровенно обсудить с ребенком предстоящие уличные акции.

Жесткий запрет — мера крайняя и не очень желательная. Это только усилит интерес ребенка к протестным акциям, в результате чего он будет еще больше порываться принять участие в митинге. Необходим прежде всего разговор. Важно поговорить с ребенком о его взглядах и мотивах. При этом беседовать с ребенком нужно весьма аккуратно, не перебивая. И, конечно, надо уважать его мнение. Стоит также напомнить, что протестная акция — это толпа, а в толпе может произойти все что угодно. Поэтому участвовать или не участвовать в митинге — это сугубо взрослое решение. Можно сказать, мол, когда достигнешь совершеннолетия, тогда и будешь принимать взрослые решения и вставать на защиту той или иной политической позиции, а сейчас тобой просто манипулируют, пытаясь сделать из тебя пушечное мясо для хайповой картинки, — рассказал наш собеседник .

«Люди, которые сегодня пытаются „хороводить“ наших детей, не сумев привлечь на свою сторону взрослых, просто хотят прикрыться ими, и мы должны сказать своё веское слово», — заключил Чегодаев.



Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста, которые должны состояться в эту субботу во всех городах России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального. Администрация социальной сети отреагировала на требование российских властей и приступила к удалению противоправного контента.