Эксперт: оппозиция делает ставку на несовершеннолетних от безысходности

Представители оппозиции, которые призывают несовершеннолетних в TikTok участвовать в акции в поддержку блогера Алексея Навального, действуют подобным образом от безысходности. Они понимают, что привлечь взрослую аудиторию не получится, поэтому делают ставку на подростков с неокрепшим сознанием. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус. За чистые выборы» Алена Булгакова.



«Детей, подростков в возрасте 12-14 лет, которых фактически используют в качестве живого щита, необходимо защитить от манипуляций. Несовершеннолетняя молодежь еще не совсем понимает, что участие в несанкционированном митинге может обернуться не только хайпом, но и ответственностью перед законом, тогда как взрослые люди сыты по горло пустыми обещаниями зачинщиков. Организаторы митингов активно распространяют мысль о том, что люди, которые их поддержат, находятся под надёжным прикрытием и защитой, а еще получат бонусы (10 тысяч евро по линии ЕСПЧ и другие). Однако на практике Навальный и его сторонники никогда никого не защищали, никакие компенсации за штрафы задержанные не получали», — пояснила эксперт.

Сейчас очень важно объединить усилия родительских сообществ, чтобы воспрепятствовать манипулированию сознанием подростков. Нельзя позволять западному капиталу влиять на жизнь обычных граждан и препятствовать воспитанию здоровой личности. В сложившейся ситуации необходимо подчёркивать значимость проведения искреннего разговора между поколениями. В первую очередь о том, что, имея собственное мнение на те или иные процессы в стране, очень важно не стать пешкой в игре взрослых людей за политический капитал, — заключила Алена Булгакова.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста, которые должны состояться в эту субботу во всех городах России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального. Администрация социальной сети отреагировала на требование российских властей и приступила к удалению противоправного контента.