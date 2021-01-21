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Более двух тысяч москвичей привили от COVID-19 выездные бригады вакцинации

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

За три дня свыше двух тысяч жителей столицы были привиты от коронавируса бригадами мобильных пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

График и места работы выездных бригад указан на сайте mos.ru.

В частности, они работают в ГУМ, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО, а также в торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания» и «Город».

«Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках», — написал Собянин в своем Twitter.

На сайте мэра Москвы отмечается, что вакцинацию проводят врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины. Весь процесс занимает около 40 минут.

© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Желающих пройти вакцинацию принимают с 10:00 до 21:00. После введения первой дозы вакцины назначается дата и время второй прививки. Ее необходимо сделать через 21 день.

Выездные бригады делают прививки бесплатно и без предварительной записи.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят им выезжать за рубеж.

Как писал ridus.ru, пройдя второй этап вакцинации от коронавируса, жители РФ смогут оформить через Госуслуги электронный сертификат о прививке.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

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© Twitter/Geert Wilders

© Twitter/Geert Wilders

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.

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