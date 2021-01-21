Более двух тысяч москвичей привили от COVID-19 выездные бригады вакцинации

За три дня свыше двух тысяч жителей столицы были привиты от коронавируса бригадами мобильных пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

График и места работы выездных бригад указан на сайте mos.ru.

В частности, они работают в ГУМ, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО, а также в торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания» и «Город».

«Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках», — написал Собянин в своем Twitter.

На сайте мэра Москвы отмечается, что вакцинацию проводят врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины. Весь процесс занимает около 40 минут.

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Желающих пройти вакцинацию принимают с 10:00 до 21:00. После введения первой дозы вакцины назначается дата и время второй прививки. Ее необходимо сделать через 21 день.

Выездные бригады делают прививки бесплатно и без предварительной записи.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят им выезжать за рубеж.

Как писал ridus.ru, пройдя второй этап вакцинации от коронавируса, жители РФ смогут оформить через Госуслуги электронный сертификат о прививке.