Под Калугой две пациентки погибли в раздавленной грузовиком машине скорой

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.