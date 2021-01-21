Под Калугой две пациентки погибли в раздавленной грузовиком машине скорой
- 21 января 2021, 18:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате ДТП, произошедшего на территории Сухиничского района Калужской области, погибли две пациентки 17 и 25 лет, находившиеся в машине скорой помощи.
По имеющейся информации, водитель скорой выехал на встречную полосу, по которой в этом время следовал большегруз.
После лобового столкновения с грузовиком DAF автомобиль медиков превратился в груду железа.
Как сообщает ФАН, в аварии выжили водитель скорой и фельдшер. Их госпитализировали с многочисленными травмами.
В настоящее время сотрудники ГИБДД Калужской области устанавливают обстоятельства ДТП.
На место происшествия выехал прокурор Сухинического отделения, пишет «АиФ-Калуга».
Издание уточняет, что в аварии, произошедшей на 240-м км автотрассы М-3 в районе деревни Колодези, погибли две пациентки, которых везли в областную больницу.
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