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Эксперты рассказали, как политика Джозефа Байдена скажется на России

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© AP/TASS

© AP/TASS

Новый президент США Джозеф Байден не откажется от антироссийской политики. Америка продолжит использовать Россию в качестве врага западных ценностей. Это выгодно для «ухода от критики» и «укрепления единства стран Запада». К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Политический кризис в США: уроки для мира и России».

«На мой взгляд, США сейчас попали в некий период нестабильности и кризиса. Естественно, для ухода от критики найден будет образ врага. Образ врага, собственно говоря, уже найден: это Россия. При этом США все еще остаются мощной страной, что, конечно, для нас опасно», — рассказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По мнению политолога Олега Матвейчева, США будут действовать против России по «трем основным направлениям».

Первое — это раскол между народом и властью, то есть доносить все больше и больше мысль о том, что народ у нас прекрасный, а власть плохая, поэтому ее надо свергать. Второе — насаждение любви к Западу через так называемые гуманитарные проекты. Третье — это популяризация борьбы с коррупцией, чтобы дестабилизировать существующий в России режим. В то же время борьба с российской коррупцией Америке совершенно не нужна. Напротив, она заинтересована в том, чтобы у нас была сплошная коррупция. Ведь это большое счастье, когда все вокруг коррумпированы и их можно за копейку купить, — заявил эксперт.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что России также нужно серьезно готовиться к «новым заявленным странами Запада правилам регулирования экономики». В частности, обратил внимание Минченко, на нашей стране очень серьезно может сказаться возвращение США в Парижское соглашение по климату.

«Это существенно ограничит возможности выхода российских компаний на внешние рынки. Все эти углеродные налоги, пошлины за использование выбросов углекислого газа при изготовлении тех или иных продуктов — это будет серьезной историей, которая очень сильно будет ограничивать нашу конкурентоспособность», — пояснил Евгений Минченко.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации Джозефа Байдена. Он принял присягу перед зданием Капитолия и стал 46-м президентом США.

Экс-президент США Дональд Трамп не был на церемонии, поскольку уверен, что Байден победил на выборах не совсем честно. Тем самым Трамп нарушил давнюю традицию. Утром он вместе с супругой отправился в штат Флорида.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

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© Twitter/Geert Wilders

© Twitter/Geert Wilders

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.

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