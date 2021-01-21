Эксперты рассказали, как политика Джозефа Байдена скажется на России

Новый президент США Джозеф Байден не откажется от антироссийской политики. Америка продолжит использовать Россию в качестве врага западных ценностей. Это выгодно для «ухода от критики» и «укрепления единства стран Запада». К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Политический кризис в США: уроки для мира и России».

«На мой взгляд, США сейчас попали в некий период нестабильности и кризиса. Естественно, для ухода от критики найден будет образ врага. Образ врага, собственно говоря, уже найден: это Россия. При этом США все еще остаются мощной страной, что, конечно, для нас опасно», — рассказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По мнению политолога Олега Матвейчева, США будут действовать против России по «трем основным направлениям».

Первое — это раскол между народом и властью, то есть доносить все больше и больше мысль о том, что народ у нас прекрасный, а власть плохая, поэтому ее надо свергать. Второе — насаждение любви к Западу через так называемые гуманитарные проекты. Третье — это популяризация борьбы с коррупцией, чтобы дестабилизировать существующий в России режим. В то же время борьба с российской коррупцией Америке совершенно не нужна. Напротив, она заинтересована в том, чтобы у нас была сплошная коррупция. Ведь это большое счастье, когда все вокруг коррумпированы и их можно за копейку купить, — заявил эксперт.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что России также нужно серьезно готовиться к «новым заявленным странами Запада правилам регулирования экономики». В частности, обратил внимание Минченко, на нашей стране очень серьезно может сказаться возвращение США в Парижское соглашение по климату.

«Это существенно ограничит возможности выхода российских компаний на внешние рынки. Все эти углеродные налоги, пошлины за использование выбросов углекислого газа при изготовлении тех или иных продуктов — это будет серьезной историей, которая очень сильно будет ограничивать нашу конкурентоспособность», — пояснил Евгений Минченко.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации Джозефа Байдена. Он принял присягу перед зданием Капитолия и стал 46-м президентом США.



Экс-президент США Дональд Трамп не был на церемонии, поскольку уверен, что Байден победил на выборах не совсем честно. Тем самым Трамп нарушил давнюю традицию. Утром он вместе с супругой отправился в штат Флорида.