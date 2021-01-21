В РФ начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок

В России собираются в массовом порядке проверять жилье с целью выявления незаконных перепланировок.

Жилищные инспекторы будут обращать внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, где установлена газовая плита.

Перед посещением квартиры жильцам отправят по почте уведомление с указанием точной датой визита инспекторов.

Как сообщает «РЕН ТВ», оповещение могут прислать дважды, а если жильцов не будет дома, контролеры грозят обратиться в суд и потом пожаловать в квартиру уже с приставами.

По данным телеканала, изменения, соответствующие техническим требованиям, внесут в реестр, а «опасную перепланировку» квартиры придется устранять по решению суда.

Эксперты предположили, что масштабные проверки жилья спровоцируют всплеск активности мошенников, которые начнут ходить по квартирам под видом инспекторов.

Технический директор одной из строительных компаний рассказал в беседе с «360», что несогласованные изменения в своих квартирах делают 50% граждан. По его словам, несущие стены никто не трогает, но все другие сносятся системно.

Он также отметил, что на самом деле никаких массовых проверок не проводится, а за перепланировкой следят сотрудники банков при оформлении ипотеки.



Как писал ранее ridus.ru, за 2019 год в Москве было выявлено 1917 помещений с незаконной перепланировкой.

Также сообщалось, что 1 апреля Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку в многоквартирных домах, включая подвальные и подсобные помещения. Штрафы за любую самовольную перепланировку или переустройство в жилом доме для должностных лиц составят от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч. Суммы штрафов для граждан остаются прежними: от 2000 до 2500 рублей.