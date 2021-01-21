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«Патриоты России» приняли решение объединиться с Прилепиным и Мироновым

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© Pixabay.com

© Pixabay.com

Центральный политический совет «Патриотов России» принял решение об объединении с партиями «Справедливая Россия» и «За правду». Вскоре состоится съезд представителей трех партий, итогом которого станет окончательное постановление о создании единой партии.

«Мы считаем необходимым поддержать предложение о создании новой политической силы — партии, объединяющей всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны. Объединить в своих рядах социалистические, социал-демократические, коммунистические и другие общественные организации, партии, граждан», — говорится в заявлении совета.

Объединение необходимо, чтобы «вернуть реальную и истинную власть российскому народу и кардинально изменить курс развития государства», указано в документе.

Прежде всего, необходимо изменить систему, принципы управления страной, регионами, трудовыми коллективами и организациями. Провести всеобъемлющую переаттестацию и ротацию кадрового состава, не способного эффективно, качественно и результативно работать на всех уровнях государственного управления, — говорится в заявлении.

По мнению «Патриотов России», главным результатом деятельности новой партии должно стать «достижение высокого уровня здоровья граждан, продолжительности и качества жизни россиян».

«Все это должно произойти на основе мощного развития и взлета эффективного медицинского обеспечения в стране, новой модели производства качественного, здорового питания, воды, улучшения экологии и так далее», — уточнили в партии.

Ранее стало известно, что новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду». Лидер нынешней парламентской «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что высшее руководство новой партии будет состоять из одного председателя и двух его заместителей. Миронов надеется, что председателем выберут его. На должности своих заместителей глава эсеров, надо полагать, предложит руководителя партии «За правду» Захара Прилепина и лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина.

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