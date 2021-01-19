Болельщики «Спартака» выступили против паспортов для переболевших COVID-19
- 19 января 2021, 16:18
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило против введения паспортов для людей, которые переболели коронавирусом. По мнению любителей футбола, такая инициатива не может быть «одобрена и использована в цивилизованном обществе».
«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам. Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесённых или не перенесённых заболеваний может привести к серьёзным последствиям», — говорится в обращении «Фратрии».
Кроме того, болельщики выразили недовольство тем, что «самые необдуманные и абсурдные инновации» испытываются в первую очередь на любителях футбола.
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