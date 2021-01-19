Болельщики «Спартака» выступили против паспортов для переболевших COVID-19

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило против введения паспортов для людей, которые переболели коронавирусом. По мнению любителей футбола, такая инициатива не может быть «одобрена и использована в цивилизованном обществе».

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам. Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесённых или не перенесённых заболеваний может привести к серьёзным последствиям», — говорится в обращении «Фратрии».

Кроме того, болельщики выразили недовольство тем, что «самые необдуманные и абсурдные инновации» испытываются в первую очередь на любителях футбола.