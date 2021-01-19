Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подготовит доклад о развитии избирательного законодательства в России с 1993 года до текущего. Об этом заявил председатель ассоциации, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, в докладе эксперты затронут вопросы о новых формах голосования, проанализируют организацию общественного наблюдения в России, применение технических средств и систему голосования в режиме онлайн.

«Будем сравнивать с международным опытом, озвучивать наши предложения по дальнейшему совершенствованию избирательной системы. И одной из наших таких выстраданных наработок является то, что мы предлагаем общественное наблюдение расширить на все стадии избирательного процесса, сфокусировав их не только на дне голосования и подсчете голосов», — сказал Брод.

Общественник призвал наблюдателей внимательно следить не только за выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года, но и за региональными кампаниями.

Мы видим, как уже активно выступают представители оппозиции на разных площадках, снова звучит тезис о нелегитимности предстоящих выборов. Здесь сбываются печальные прогнозы ассоциации НОМ, они были сформулированы в нашем докладе, посвященном фейкам и делегитимации предстоящей кампании, — отметил Брод.

На фоне всего этого россияне как никогда нуждаются в информировании, правовом просвещении и тщательном мониторинге «всех стадий избирательного процесса», добавил общественник.

«Если будет информация о нарушениях, мы должны ее тщательно проверить и определить, фейк это, провокация либо действительно имеющее место нарушение», — пояснил Александр Брод.

В ближайшее время НОМ намерен начать активно работать с регионами в плане обучения наблюдателей и экспертов. Это поможет повысить уровень общественного контроля и подготовить людей к предстоящему электоральному сезону.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ, член Общественной палаты РФ Алена Булгакова рассказала, что в планах «Независимого общественного мониторинга» также совершенствование электронной «Карты сообщений». На эту карту будет поступать информация о различных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе избирательной кампании в Госдуму.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально быстро и достоверно все участники избирательного процесса могли получать и передавать информацию об общественно-политических событиях в регионе», — подчеркнула Булгакова.