На швейцарском курорте лавина накрыла 10 лыжников. Один погиб

В результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, погиб гражданин Великобритании.

Всего лавина накрыла 10 лыжников, сообщается на сайте полиции кантона Вале.

По имеющейся информации, еще один человек получил травмы, остальные не пострадали.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. Выбраться из-под снега лыжникам помогли спасатели.

Местная прокуратура начала расследование по факту случившегося.

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Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения. Также было повреждено кафе. В момент схода лавины на трассе могли находиться от 4 до 12 человек. По данным оперативных служб, пострадали четыре человека. Шестерым удалось выбраться из-под снега самостоятельно.

Позже стало известно об одном погибшем.