Дворник из Уфы смог закрыть долги благодаря фото на обложке журнала

На дворника Юрия из Уфы повесили 700 тысяч рублей долга и даже держали в рабстве.

Выбраться из практически безвыходной ситуации ему помог друг детства, который сфотографировал Юрия и поместил один из снимков на обложку журнала.

Как рассказали в проекте «Маленькие большие новости» (МБН), сначала мошенники нацелились на комнату Юрия, полученную от государства, и пытались отобрать у него жилплощадь, а затем повестили на дворника долги по кредитам на сумму более 500 тысяч рублей.

Около года Юрий находился в рабстве у неизвестных людей в деревне, где ему приходилось выполнять всю грязную работу за еду. После того как его чуть не убили, дворнику удалось сбежать. Пешком он прошел десятки километров и добрался до Уфы. Там ему помог друг детства — фотограф Роман Филиппов, с которым он познакомился в лагере для детей-инвалидов, где работала мать Филиппова. Юрий же вырос в детдоме, у него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. Именно этим и решили воспользоваться мошенники.

Чтобы сделать историю Юрия достоянием общественности, Роман устроил несколько фотосессий. Снимки он обработал в фотошопе, имитировав обложку журнала GQ, на которой Юрий предстал в образе «Человека года». Только подпись под фото «Лучший дворник Уфы по версии бабани» дает понять, что на фото не какой-то актер или бизнесмен.

Уже через два дня после публикации обложки в Instagram пост собрал более 35 тысяч лайков.

«Это и моя история тоже. Потому что Юра — мой друг детства и живем мы в одной квартире. Поэтому я снимал человека, которого я знаю. Просто близкого человека. Это не было каким-то социальным проектом», — цитирует фотографа «360».

В результате всего за один день Юрий и Роман собрали более 700 тысяч рублей, которые полностью покрыли долг. «Я засыпал, было около 200 тысяч рублей, проснулся — уже 600 тысяч. Я срочно начал писать пост, что, ребята, остановитесь, все! Мы уже набрали на закрытие долгов, но мне продолжали писать люди, что хотят просто как-то помочь ему: сделать ремонт и что-то еще», — поделился Роман с МБН. По его словам, неравнодушные пользователи до сих пор присылают деньги, а свои переводы сопровождают такими комментариями: «Юре на обои».

Юрий же продолжает работать дворником, выращивает цветы и сочиняет стихи.