найти ×
   
  • USD -0.25
    73.55
  • EUR -0.39
    89.25
СохранитьСохранено0
×

-202965

В Рязани водитель автобуса выгнал пассажирку на мороз за отсутствие мелочи

Small f1a6d446e0
© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Жительница Рязани стала жертвой грубости и бесцеремонности водителя автобуса.

Не найдя сдачу, чтобы продать ей билет, он заставил пассажирку покинуть салон.

По словам женщины, у нее с собой была только одна тысяча рублей. Она собиралась расплатиться этой купюрой в автобусе, ехавшем по маршруту № 82, однако водитель заявил пассажирке, что сдачи у него нет, и поэтому он ее не повезет.

Мужчину абсолютно не смутил тот факт, что на улице было почти 20 градусов мороза, пишет ФАН.

© ГУП Москортранс

© ГУП Москортранс

Ранее сообщалось, что кондуктор автобуса в Хабаровске накинулся на пассажира, который пытался расплатиться за проезд крупной купюрой. Когда выяснилось, что сдачи у кондуктора нет, мужчину попросили покинуть автобус. В результате началась словесная перепалка, после чего кондуктор вытолкнул пассажира из автобуса. На улице мужчины обменялись ударами, после чего кондуктор вернулся в салон.

Еще один конфликт пассажира и кондуктора произошел в троллейбусе. Мужчина-безбилетник начал спорить с кондуктором и ударил ее. В ответ ему нанес удар другой пассажир. Завязалась драка, во время которой «зайцу» брызнули в лицо из газового баллончика.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
003169читать позжечитаю позже
Здоровье
Медальон с таинственным минералом: во Франции создали защиту от COVID-19
007767читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен

Гипотеза содержит «зрелое зерно», но пока она не подтверждена.

4019625читать позжечитаю позже

Здоровье
«Как в сезон ОРВИ»: Онищенко дал простые советы для борьбы с COVID-1917 ноября 2020

Что делать простому человеку во время пандемии?

2017103читать позжечитаю позже