В Рязани водитель автобуса выгнал пассажирку на мороз за отсутствие мелочи

Жительница Рязани стала жертвой грубости и бесцеремонности водителя автобуса.

Не найдя сдачу, чтобы продать ей билет, он заставил пассажирку покинуть салон.

По словам женщины, у нее с собой была только одна тысяча рублей. Она собиралась расплатиться этой купюрой в автобусе, ехавшем по маршруту № 82, однако водитель заявил пассажирке, что сдачи у него нет, и поэтому он ее не повезет.

Мужчину абсолютно не смутил тот факт, что на улице было почти 20 градусов мороза, пишет ФАН.

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Ранее сообщалось, что кондуктор автобуса в Хабаровске накинулся на пассажира, который пытался расплатиться за проезд крупной купюрой. Когда выяснилось, что сдачи у кондуктора нет, мужчину попросили покинуть автобус. В результате началась словесная перепалка, после чего кондуктор вытолкнул пассажира из автобуса. На улице мужчины обменялись ударами, после чего кондуктор вернулся в салон.

Еще один конфликт пассажира и кондуктора произошел в троллейбусе. Мужчина-безбилетник начал спорить с кондуктором и ударил ее. В ответ ему нанес удар другой пассажир. Завязалась драка, во время которой «зайцу» брызнули в лицо из газового баллончика.