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Умер знаменитый продюсер группы The Beatles

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На 82-м году жизни в США скончался знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор.

Как сообщает Associated Press, он умер в калифорнийской тюрьме, где отбывал наказание за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон в 2003 году.

В службе исполнения наказаний подтвердили информацию о его смерти, уточнив, что продюсер умер от естественных причин в местной больнице.

В первую очередь Фил Спектор известен своим сотрудничеством с прославленной группой The Beatles, с которой он работал над альбомом Let It Be.

Кроме того, за период с 1961 по 1965 год он выступил продюсером 20 хитов, вошедших в чарты топ-40.

Спектор разработал уникальную технологию звукозаписи и аранжировки, получившую название «стена звука». Он также оказал большое влияние на творчество Beach Boys и Брюса Спрингстина, а Джон Леннон называл его величайшим продюсером в истории.

Долгие годы Спектор страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а в 1980-х фактически ушел из музыкального бизнеса.

В 2009 году его приговорили к тюремному заключению на срок от 19 лет до пожизненного за убийство актрисы Ланы Кларксон. Женщина была застрелена, однако Спектор утверждал, что это был «случайный суицид».

В 2012 году о нем был снят фильм «Фил Спектор» с Аль Пачино в главной роли.

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