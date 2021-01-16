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Появились первые кадры полицейской операции в аэропорту Франкфурта

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кадр из видео

кадр из видео

Полиция приступила к операции в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Один из терминалов перекрыт.

«В настоящий момент в аэропорту Франкфурта проводится полицейская операция в связи с бесхозным предметом багажа», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Хотя стражи порядка уже установили, что чемодан безвреден, терминал до сих пор перекрыт. Также закрыты региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.

В Сети появились первые кадры, сделанные в здании аэропорта.

Есть информация о стрельбе.

По предварительным данным, потенциальный преступник был обезврежен, однако пока неизвестно идет ли речь о терроризме или криминале.

Появилась информация, что задержаны два человека, а третьего разыскивают.

Задержание попало на видео.

Пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта.

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