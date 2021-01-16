Появились первые кадры полицейской операции в аэропорту Франкфурта
- 16 января 2021, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полиция приступила к операции в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Один из терминалов перекрыт.
«В настоящий момент в аэропорту Франкфурта проводится полицейская операция в связи с бесхозным предметом багажа», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Хотя стражи порядка уже установили, что чемодан безвреден, терминал до сих пор перекрыт. Также закрыты региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.
В Сети появились первые кадры, сделанные в здании аэропорта.
Есть информация о стрельбе.
По предварительным данным, потенциальный преступник был обезврежен, однако пока неизвестно идет ли речь о терроризме или криминале.
Появилась информация, что задержаны два человека, а третьего разыскивают.
Задержание попало на видео.
Пассажиры были эвакуированы из здания аэропорта.
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