Испанский альпинист и политик Серхи Минготе погиб при восхождении на К2 (Чогори), которая является второй по высоте горной вершиной мира (8611 м).

Как сообщает Mundo Deportivo, он упал на спуске и пролетел 700 метров, в результате чего у него были сломаны обе ноги.

По данным издания, 49-летний Минготе был одним из руководителей группы, совершившей накануне первое успешное восхождение на Чогори нынешней зимой. Сам он до вершины не добрался.

«Потрясен новостью о несчастном случае, в результате которого погиб великолепный спортсмен, бывший социалистический мэр Паретса и мой личный друг», — написал в Twitter министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Ранее Минготе не раз покорял «восьмитысячники»: в 2001 и 2003 годах совершил восхождение на Эверест, а в 2018 году — на К2. Всего на его счету более 20 восхождений на горные вершины высотой не менее 6000 метров.

В 2011—2018 годах он занимал пост мэра каталонского городка Паретс-дель-Вальес с населением около 18 тысяч человек.

Как писал ранее ridus.ru, в августе 2020 года в ущелье Адыл-су в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3,74 тысяч метров погиб альпинист из Петербурга 1939 года рождения. Он попал под камнепад.

Также сообщалось, что летом 2029 года во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.

