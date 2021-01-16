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«Ничего чрезвычайного»: Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов

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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Протесты в Белоруссии растянулись по времени из-за закрытых границ с Россией, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, обстановку накаляли несколько тысяч человек, работавшие в РФ, но вернувшиеся в Белоруссию из-за пандемии коронавируса. «Они здесь остались, а работать не хотят», — пояснил он.

В интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде Лукашенко также рассказал, что каждый раз после президентских выборов в стране переворачивают машины, сжигают автомобили ГАИ, а в 2010 году даже штурмовали Дом правительства.

«Ничего чрезвычайного, если так можно выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов, не произошло», — заявил президент.

Он также отметил, что протестующие лишь создавали видимость массовости. «Они по 10−12 тысяч в последнее время ходили, а фотографировали ситуацию и в телеграм-каналы выдавали 200 тысяч», — заключил Лукашенко.

Как писал ранее ridus.ru, в том же интервью белорусский лидер пожаловался, что в политике его «загнали» в одну команду с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, еще до начала глубокого политического кризиса в Белоруссии в августе этого года президент Лукашенко длительное время умудрялся делать противоречивые заявления относительно отношений Белоруссии с Россией и странами Запада, то жалуясь на жесткую политику Москвы и демонстрируя готовность к сотрудничеству с Европой и США, то пускаясь в рассуждения о вековой дружбе и единстве русского и белорусского народов.

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