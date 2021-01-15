Снегопады и метели ожидаются в Москве в выходные

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столичном регионе пройдет снег, возможны метели.

Как сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова, ночью в субботу в Москве ожидается небольшой снегопад, а по области — умеренный. В то же время днем погода немного поменяется: в столице снегопад будет умеренный, а по области — местами сильный.

Макарова также пообещала, что предполагаются и метели, так как порывы ветра будут достигать 15 м/с.

«В воскресенье тоже еще небольшой снег. Высота снежного покрова подрастет на 8−9 см. Будет он немного выше нормы», — сказал она в интервью ТАСС.

Синоптик пояснила, что нормой высоты снежного покрова для данного периода времени считается 37 см. В пятницу, 15 января, его высота составляла 34 см, а в субботу уже достигнет примерно 42−43 см.

© Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что аномально низкие температуры воздуха в дневное и ночное время будут держаться в столичном регионе в грядущие выходные и начале следующей недели. Затем температура будет постепенно повышаться и к следующим выходным поднимется даже выше климатической нормы.

Как сообщал ridus.ru, врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что людям с хроническими легочными заболеваниями, болезнями сердца, а также страдающим от вирусных и простудных заболеваний стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию в эти морозные дни.