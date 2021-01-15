Эпидемиологи назвали сроки сохранения иммунитета после COVID-19
- 15 января 2021, 22:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам предварительных исследований было установлено, что после перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев.
При этом снижаться он начинает уже после третьего, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Выступая на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, он сослался на опыт сотрудников своего НИИ, среди которых достаточно много переболевших и которые отслеживают состояние своего организма.
Акимкин также отметил, что среди сотрудников НИИ не зафиксировано повторных случаев, что может свидетельствовать о том, что у них сформировался иммунитет на клеточном уровне.
По его словам, необходимо выяснить, какой уровень антител является защитным, что поможет решить вопрос с ревакцинацией, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян сообщил на том же совещании, что иммунитет у перенесших COVID-19 может сохраняться восемь месяцев.
«Более 350 переболевших коронавирусной инфекцией, эта когорта находится под наблюдением у нас в институте, мы с интервалом 1,5−2 месяца их регулярно обследуем, — цитирует его ТАСС. — И мы наблюдаем, что в течение, по крайней мере, восьми месяцев иммунитет сохраняется как гуморальный, так и клеточный».
Тотолян добавил, что уровень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции выравнивается в разных регионах России, а также среди разных возрастных категорий населения.
Как рассказал ранее иммунолог Николай Крючков, повторное заражение у людей с положительными анализами на антитела возможно при наличии тяжелых хронических заболеваний и общего ослабления организма. По его словам, к группе повышенного риска повторного заражения следует отнести людей с угнетенной иммунной системой. Речь идет о пациентах, принимающих специальные препараты после трансплантации органов, страдающих от онкологии, ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других заболеваний, нарушающих работу иммунитета.
Между тем главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан признала, что человечество в целом не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году.
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