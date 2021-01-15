Эпидемиологи назвали сроки сохранения иммунитета после COVID-19

По результатам предварительных исследований было установлено, что после перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев.

При этом снижаться он начинает уже после третьего, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Выступая на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, он сослался на опыт сотрудников своего НИИ, среди которых достаточно много переболевших и которые отслеживают состояние своего организма.

Акимкин также отметил, что среди сотрудников НИИ не зафиксировано повторных случаев, что может свидетельствовать о том, что у них сформировался иммунитет на клеточном уровне.

По его словам, необходимо выяснить, какой уровень антител является защитным, что поможет решить вопрос с ревакцинацией, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян сообщил на том же совещании, что иммунитет у перенесших COVID-19 может сохраняться восемь месяцев.

«Более 350 переболевших коронавирусной инфекцией, эта когорта находится под наблюдением у нас в институте, мы с интервалом 1,5−2 месяца их регулярно обследуем, — цитирует его ТАСС. — И мы наблюдаем, что в течение, по крайней мере, восьми месяцев иммунитет сохраняется как гуморальный, так и клеточный».

Тотолян добавил, что уровень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции выравнивается в разных регионах России, а также среди разных возрастных категорий населения.

Как рассказал ранее иммунолог Николай Крючков, повторное заражение у людей с положительными анализами на антитела возможно при наличии тяжелых хронических заболеваний и общего ослабления организма. По его словам, к группе повышенного риска повторного заражения следует отнести людей с угнетенной иммунной системой. Речь идет о пациентах, принимающих специальные препараты после трансплантации органов, страдающих от онкологии, ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других заболеваний, нарушающих работу иммунитета.

Между тем главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан признала, что человечество в целом не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году.