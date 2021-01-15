Аналитики спрогнозировали подорожание нефти и укрепление рубля

Ситуацию на нефтяном и валютном рынках проанализировали эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Они отметили, что после достигнутого 13 января максимума в 57,4 долларов за баррель рост цен на нефть марки Brent приостановился. Вчера и сегодня она торгуется в диапазоне 55,3−56,5 долларов за баррель.

Аналитики обратили внимание, что в опубликованном 14 января ежемесячном докладе о состоянии рынка нефти ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 5,9 млн баррель в сутки, а степень исполнения сделки ОПЕК+ в декабре оценила в 102%.

Хотя рынок практически никак не отреагировал на этот отчет, цены на нефть остаются стабильными, несмотря на ужесточение локдаунов в европейских странах.

По мнению аналитиков, на рынке наблюдается своего рода равновесие, ключевым фактором которого являются договоренности ОПЕК+ не наращивать добычу в январе и добровольное обязательство Саудовской Аравии сократить добычу в феврале-марте на 1 миллионов баррелей в день.

«Следующей целью по нефти является 60 долларов за баррель», — приводит прогноз экспертов ФАН.

Они также констатировали, что 13−15 января рубль остается стабильным в диапазоне 73−74 за доллар с некоторой тенденцией к укреплению. С их точки зрения, ключевыми позитивными факторами для рубля являются высокие цены на нефть и очередной пакет помощи в США на 1,9 трлн долларов, поскольку он формирует ожидания по ослаблению доллара на мировом рынке. В качестве негативного фактора можно рассматривать потенциальные новые санкции после вступления Джо Байдена в должность президента и переход Минфина от продажи валюты к покупке для пополнения ФНБ. Эксперты напомнили, что покупки валюты на сумму 7,1 млрд рублей в день Минфин начинает 15 января.

«Фундаментально при таких высоких ценах на нефть рубль является недооцененным, справедливый уровень находится в районе к 70−72», — убеждены аналитики. По их прогнозам, на следующей неделе, если не будет негативных новостей о новых санкциях после инаугурации Байдена, рубль может предпринять попытку укрепиться до 72−72,5 на фоне приближающегося налогового периода, пишет издание.