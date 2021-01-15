Израильская клиника в Москве прервала переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Израильская клиника «Хадасса Москва» в Сколково остановила переговоры с американской фармакологической компанией Pfizer о приобретении вакцины от COVID-19.

Своим пациентам клиника планирует предложить российскую вакцину «Спутник V».

В «Хадасса Москва» также уточнили, что прививки вакциной от Pfizer в ней никогда не делали.

Как сообщается на сайте клиники, она находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций с самого начала пандемии коронавируса и в ближайшее время планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора.

Многие эксперты и врачи считают, что это безопасная технология, а данных о ее эффективности существует столько же, сколько и об иностранных вакцинах.

Также отмечается, что начиная с осени 2020 года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V». Кроме того, генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи московской «Хадассы» уже привились «Спутником V».

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса в Норвегии привела к гибели 23 человек. Все они были привиты вакциной компании Pfizer.

Позже появилась информация о смерти в Германии 10 человек после вакцинации от COVID. Скончавшимся было от 79 до 93 лет.

Комментируя известие о смерти 23 жителей Норвегии, привившихся вакциной американской компании Pfizer от коронавируса, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью.

Он также заявил, что в России «огульно регистрировать» вакцину от Pfizer не станут.

