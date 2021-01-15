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«Он сравнил демократов США с наци»: эксперты — об увольнении Илларионова

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© social media

© social media

В российском экспертном сообществе раскритиковали увольнение экономиста Андрея Илларионова из американского Института Катона.

Причиной для увольнения послужил пост Илларионова в соцсетях, в котором он высказал предположение, что штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа был спровоцирован Демократической партией.

Увольнение Андрея Илларионова из американского Института Катона — это проявление серьезной деградации политической системы США. Противостояние между демократами и республиканцами дошло до той критической точки, когда критические высказывания признаются политически враждебными, в том числе и от эксперта, который длительное время критиковал российский политический строй, — прокомментировал директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.

«Илларионов написал пост о захвате Капитолия, провел ряд аналогий, очень неприятных для победивших демократов, включая самого Джозефа Байдена. Ведь если история с захватом Капитолия — это точная копия нацистской провокации 1933 года, то пришедшая к власти партия демократов — это, следуя логике Илларионова, новые наци, а сам захват Капитолия организовал не Трамп, а Байден с тем, чтобы затем взвалить всю вину на Трампа. Эта реплика и стоила Илларионову кормушки и карьеры в Институте Катона», — добавил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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