Литва посчитала концерты Киркорова и Шуфутинского «российской пропагандой»

Власти Литвы собираются запретить въезд в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, так как считают их выступления инструментом «мягкой российской политической пропагандой».

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, МИД Литвы сформировал рабочую группу, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду.

«Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство, о Киркорове и Шуфутинском прежде всего вспомнили в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро на покрытие убытков по отмене ранее запланированных концертов. Несмотря на то, что такие выплаты назначаются и организаторам других отмененных культурных мероприятий, случай с российскими певцами вызвал скандал в литовских СМИ.

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

В августе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в список лиц, которым предлагается запретить въезд в Литву за причастность к фальсификациям итогов президентских выборов 9 августа и неоправданному применению силы к протестующим.

