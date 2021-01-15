Эксперты: Запад собирается сделать из Юлии Навальной аналог Тихановской

Основатель ФБК Алексей Навальный, скорее всего, будет задержан по прилете в Москву, почему он летит сознательно под арест, в интервью ridus.ru объяснил политолог Михаил Ковалев.

Собеседник отметил, что Навальный сейчас является инструментом в руках государств Запада.



Алексея используют для борьбы с Россией. Не исключено, что Запад специально направляет Алексея в Россию, чтобы здесь его арестовали. Возможно, именно поэтому немецкая клиника «Шарите» выступила с заявлением, что с 15 октября Алексей абсолютно здоров. Арест поможет поддерживать ажиотаж вокруг фигуры Навального, — заключил эксперт.

Политолог Кирилл Кабанов предположил, что Запад с помощью ареста Алексея Навального хочет вывести на политическую сцену жену оппозиционера Юлию.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Напомним, The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит обращение ФСИН об отмене условного осуждения Навального по делу «Ив Роше» в связи с неисполнением им возложенных на него обязанностей.

