В NASA официально попрощались с марсианским аппаратом InSight

Специалисты NASA официально объявили о закрытии миссии при участии посадочного модуля Mars InSight. Напомним, этот космический аппарат был разработан для глубокого бурения марсианской почвы, поэтому его в шутку называли «кротом».

Однако его работа на Красной планете не задалась с самого начала. Прибор постоянно ломался, в итоге специалисты так и не смогли его починить.

Аппарат InSight оказался на Марсе в ноябре 2018 года, а несколько месяцев спустя начал свои первые исследования.

Задача аппарата заключалась в том, чтобы пробурить почву 40-сантиметровым буром на глубину не менее трех метров, где InSight специальным прибором смог бы измерить температуру.

Но практически в первый день работы, когда аппарат пробурил всего около пяти сантиметров, бур застрял в грубой и сухой марсианской почве. Специалисты NASA, пытаясь дистанционно решить проблему, с помощью камер, установленных на борту аппарата, изучили обстановку.

Оказалось, что у бура не было достаточного трения с грунтом, чтобы продвигаться вперед. Поэтому ученые попытались прижать бур на манипуляторе к краю просверленного отверстия, чтобы усилить тягу. Метод сработал, и еще какое-то время аппарат действовал.



Но спустя пару месяцев бур снова застрял. В этот раз никакие манипуляции не могли расшевелить аппарат.

Последняя попытка отремонтировать бур имела место буквально на прошлой неделе. 9 января 2021 года команда использовала руку-манипулятор, чтобы зачерпнуть больше земли, а затем утрамбовать ее, чтобы попытаться усилить захват.

После того как еще 500 ударов бура не принесли никакого прогресса, команда объявила о завершении миссии.

Мы сделали все, что смогли, но Марс и наш героический «крот» несовместимы. К счастью, мы многому научились, что принесет пользу будущим миссиям. Сейчас мы официально прощаемся с InSight, — заявили в NASA.

Однако специалисты не считают, что миссия была провальной. Ученые говорят, что многое узнали о природе марсианской почвы, поэтому будущие аппараты, которые смогут не только копать почву, но и, возможно, бурить лед, уже не столкнутся с такой проблемой.

Для InSight миссия в каком-то смысле еще продолжается. Хотя аппарат не будет копать грунт, он сможет использовать оставшиеся инструменты. У InSight есть датчик погоды и сейсмометр, которые будут регулярно отправлять данные о Марсе на Землю.