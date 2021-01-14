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Минторг США причислил Россию к «враждебным государствам»

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© Facebook.com

© Facebook.com

В распоряжении об обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, которое выпустило Министерство торговли США, Россия признана «враждебным государством» наряду с Китаем, Ираном, КНДР и Кубой.

Данный список дополнил президент Венесуэлы Николас Мадуро, как «враждебное лицо».

«Министр торговли Уилбур Росс подписал сегодня распоряжение по обеспечению национальной и экономической безопасности, общественного здравоохранения при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг», — сообщается на сайте ведомства.

В заявлении министерства отмечается, что это распоряжение обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий, а также определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве противников.

Ранее Минторг США опубликовал список российских и китайских компаний, якобы сотрудничающих с вооруженными силами РФ и КНР. В отношении этих «военных пользователей» вводится запрет на совершение сделок по приобретению американских товаров и технологий.

В августе 2020 года США внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов (НИИ), в том числе два НИИ Минобороны РФ.

В марте того же года в США ввели запрет на экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар». Как говорится в решении американского Минторга, эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».

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