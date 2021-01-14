Собянин спрогнозировал сроки возвращения москвичей к нормальной жизни

По прогнозам мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы смогут вернуться к привычному образу жизни уже к маю.

При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько активно будут прививаться москвичи.

Градоначальник также выразил уверенность в том, что снижение заболеваемости пойдет раньше.

«Возможно, в конце января — феврале увидим уже более стабильную динамику и снижение, — приводит „360“ его слова, сказанные в эфире телеканала „Россия 24“. — Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май».

Собянин отметил, что вернуться в привычный ритм жизни поможет массовая прививочная кампания. По его словам, в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в достаточном количестве, а дальше уже все будет зависеть от желания, от понимания ситуации самими гражданами.

Он сообщил, что в Москве уже вакцинировались около 140 тысяч человек, большая часть из которых — люди старшего поколения.



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Кроме того, Собянин анонсировал систему послаблений для жителей Москвы, которые переболели коронавирусом. «Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, (…) мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — цитирует его ФАН.

Собянин также пообещал, что социальные карты привившихся от коронавируса московских пенсионеров разблокируют автоматически, пишет газета «Известия».



Ранее мэр Москвы объявил об отмене дистанционного обучения для столичных школьников с 18 января. Студенты вузов остаются на удаленном обучении до 21 января. Пенсионерам по-прежнему рекомендуется сохранять режим самоизоляции и работать удаленно.



Собянин заявил, что эпидемситуация в Москве пока остается неопределенной, хотя за время новогодних каникул удалось приостановить рост заболеваемости.

Как писал ridus.ru, согласно прогнозу доктора медицинских наук, руководителя отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктора Зуева, пандемия коронавирусной инфекции нового типа полностью прекратится в России к концу лета 2021 года.

