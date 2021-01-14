В США зарегистрировали два новых штамма коронавируса

Исследователи из американского штата Огайо объявили, что идентифицировали два варианта коронавируса, которые, вероятно, возникли в США.

Один из новых штаммов был выявлен у пациента в штате Огайо, поэтому исследователи еще не знают, распространился ли этот штамм в других местах.

Новый штамм имеет мутацию, похожую на британский вариант, но она, вероятно, возникла в штамме вируса, уже присутствующем в Соединенных Штатах, — заявили официальные лица.

Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-CoV-2. Этот вариант обнаружен в городе Колумбус, где он получил широкое распространение в конце 2020 года — начале 2021-го.

Второй штамм назвали «Колумбус», и он, по мнению вирусологов, более заразен, чем его предшественники. Этот штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие варианты, но три мутации существенно эволюционировали, пишут эксперты.

Мутации для вируса — это естественный процесс, который нужен ему, чтобы жить. И этих штаммов тысячи. Но некоторые настолько редки, что про них вряд ли когда-нибудь узнают. Пока что поводов для беспокойства нет, так как нет никаких данных, что новые штаммы вызывают более опасное течение коронавируса, — пояснил ridus.ru директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.

Американские специалисты сообщили, что новый штамм «Колумбус» никак не связан с британским и южноафриканским вариантами.



Однако, подобно британскому штамму, мутации, обнаруженные в обоих американских штаммах, влияют на «шипы», которыми усеяна поверхность SARS-CoV-2. Шипы позволяют вирусу прикрепляться к клеткам человека и проникать в них.

Как и у британского варианта, мутации в штамме «Колумбус», вероятно, сделают вирус более заразным, облегчив его передачу от человека к человеку. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что мутации могут повлиять на эффективность существующих вакцин от COVID-19. Однако у ученых нет данных, чтобы обоснованно полагать, что эти мутации окажут какое-либо влияние на эффективность вакцин, используемых в настоящее время, заключили авторы исследования.