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Более 4 миллиардов рублей получат НКО из Фонда президентских грантов

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Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года получат более четырех миллиардов рублей, которые смогут потратить на реализацию некоммерческих проектов и развитие своих НКО. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что в этом году на конкурс президентских грантов были поданы 10 063 заявки из всех регионов России.

«Победителями стали две тысячи проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Выделено на их поддержку 4,162 миллиарда рублей», — уточнил Кириенко.

Еще, по словам первого заместителя главы АП, в этом году существенно увеличился объем софинансирования, сейчас он составляет 3,683 миллиарда рублей.

У нас за десять конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года — 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников, — подчеркнул Сергей Кириенко.

Прием заявок на следующий конкурс начнется уже 1 февраля и продлится до 15 марта, сообщает РАПСИ.

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