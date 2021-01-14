Найдено древнейшее в мире наскальное изображение животного

Команда австралийских ученых во время исследования индонезийской пещеры Леанг Тедонгнге обнаружила наскальные рисунки, которые признаны самым древним известным изображением животных на планете.

Рисунки были сделаны примерно 45 000 лет назад. Изображение трех свиней отлично сохранилось благодаря климатическим условиям в пещере на индонезийском острове Сулавеси.

Я онемел. Это одна из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся фигуративных картин животных, известных во всем регионе, и она просто поразила меня. До 2017 года никто не знал о существовании этой пещеры, а тут мы нашли, возможно, самую древнюю наскальную живопись, — рассказал руководитель экспедиции Адам Брамм.

Брамм и его коллеги использовали метод уран-ториевого датирования, чтобы проанализировать минеральное образование, которое перекрывало часть изображения. Специалисты предположили, что это образование сформировалось после того, как был создан рисунок.

Минеральному образованию по меньшей мере 45 500 лет, что предполагает, что изображение под ним может быть намного старше. По предварительным данным, рисунок был создан 45,5 тысяч лет назад — на полторы тысячи лет раньше, чем тот, который считался самым древним до недавних пор.

Эта находка — новое доказательство того, что первые рисунки в пещерах появились не в Европе Ледникового периода, а на более ранней стадии человеческого пути.

Каждая из трех свиней имеет в длину более метра. Все изображения раскрашены красной охрой. По-видимому, это бородавчатые свиньи — коротконогие дикие кабаны с бородавками на морде, которые обитали в то время на острове.

Эти свиньи появляются в более поздних наскальных рисунках по всему региону, и археологические раскопки показывают, что эти животные были частой добычей охотников в Сулавеси в течение тысяч лет.