В США зафиксировали рекордно низкую заболеваемость гриппом

Обычно на зимние месяцы приходится пик сезона гриппа. Однако, поскольку за последние несколько недель в США резко возросло количество случаев заболевания COVID-19, заболеваемость гриппом остается чрезвычайно низкой.

Эксперты CDC рассказали, что пик сезона гриппа обычно приходится на период с декабря по февраль каждого года. По оценкам CDC, грипп вызывает до 45 миллионов заболеваний, до 810 000 госпитализаций и до 61 000 смертей ежегодно.

Но в этом сезоне гриппа в США пока зарегистрировано всего 925 случаев гриппа.

Грипп также является респираторным вирусным заболеванием, поэтому все, что мы делаем для замедления передачи COVID-19, например, ношение масок , частое мытье рук и физическое дистанцирование, помогает снизить заболеваемости гриппом, — пишут специалисты.

Также ученые отмечают, что в этом сезоне больше людей получили вакцину от гриппа по сравнению с прошлым сезоном, многие школы и предприятия перешли на работу онлайн и меньше людей отправляются в путешествия.

Как правило, всплески заболевания происходят в школах или на массовых мероприятиях, где большое количество людей находится в замкнутом пространстве.

Однако эксперты уточняют, что даже если этот сезон гриппа окажется менее серьезным, чем обычно, он может повлиять на тяжесть следующего сезона гриппа. Из-за текущих ограничений и мер предосторожности, которые все выполняют в этом сезоне, гораздо меньше людей будут инфицированы вирусом гриппа и, следовательно, не станут невосприимчивыми к определенным штаммам вируса.

Таким образом, число людей, у которых могут быть более тяжелые случаи гриппа в следующем году, вероятно, будет больше, потому что защита иммунитета снизится.

Напомним, что сезон гриппа обычно длится до мая, поэтому есть вероятность, что в ближайшие несколько месяцев случаи заболевания гриппом увеличатся. Кроме того, один штамм гриппа — грипп B — имеет тенденцию циркулировать в конце сезона.

Также некоторые эксперты опасаются, что чрезмерное использование спиртовых антисептиков для рук и тщательная дезинфекция домов приведет к естественному снижению иммунитета. Идеальная чистота не всегда полезна, так как уничтожая опасные бактерии, вы убиваете полезные микроорганизмы, которые помогают работе вашего иммунитета.



Мы напоминаем, что все можно сделать прививку от гриппа. Иммунитет к вирусу образуется примерно за 2 недели, и вам его хватит до конца сезона. Но стоит помнить, что между вакцинацией от COVID-19 и любыми другими прививками, включая вакцину против гриппа, должно пройти 14 дней, — заключили эксперты CDC.

В России ситуация с гриппом тоже более-менее стабильная, сообщает Роспотребнадзор. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей.

Вирусологи предполагали такую картину еще в самом начале сезона гриппа:

Мы ожидаем, что гриппом в этом году заболеют примерно столько же людей, сколько и в прошлом. Если и будет отрыв, то он будет незначительным. Если произойдет вспышка заболевания, а медицинские службы будут очень загружены, то большинство отправится лечиться домой, как это было весной, — прогнозировал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с ridus.ru.