Китайская вакцина показала слабую эффективность при тестах в Бразилии

Производители китайской вакцины от коронавируса Coronavac опубликовали результаты тестирования препарата в Бразилии. Оказалось, что вакцина эффективна всего на 50%.

Несмотря на то, что вакцина достигла минимального целевого порога эффективности в 50%, установленного ВОЗ, этот результат гораздо ниже ожидаемого.

Главные конкуренты Coronavac — препараты компаний Moderna и Pfizer с BioNTech показали эффективность в 94% и 95% соответственно.

Напомним, что тестирование Coronavac проходило в том числе и на бразильских медицинских работниках, находящихся в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом. Глава Института Бутантан (Бразилия) на прошлой неделе публиковал предварительные результаты испытаний, которые показали, что китайская вакцина эффективна на 78% в легких случаях, требующих лечения, и на 100% — в умеренных и серьезных случаях.

Это безопасная и эффективная вакцина, которая отвечает всем требованиям, чтобы одобрить ее использование в чрезвычайной ситуации, заявили в институте.

Прежде чем что-то утверждать, нужно увидеть полноценные исследования. То, что сейчас публикуется, — это очередные заявления производителей. Вакцины будут тестироваться в разных странах, показатели эффективности могут отличаться. Это нормально. И сейчас сравнивать, какая вакцина эффективнее или хуже, я бы не стал, — пояснил ridus.ru академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Однако полная проверка и анализ всего исследования, в котором приняли участие 12 500 добровольцев, показали, что эффективность китайской Coronavac колеблется около 50%. Вакцина не вызвала каких-либо побочных эффектов или значительных аллергических реакций.



В Бразилии зарегистрировано более 203 тысяч смертей от COVID-19 и более восьми миллионов случаев инфицирования. С ноября в стране зафиксирована вторая волна заболевания. Штат Сан-Паулу должен начать иммунизацию своих 12 миллионов граждан с 25 января, несмотря на низкие показатели эффективности вакцины. Пекин уже отправил 10,7 миллиона доз Coronavac и материалы, необходимые для производства еще 40 миллионов доз.