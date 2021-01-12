«Соцлифт для управляющих смыслами»: в России запущен «Конкурс политологов»

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового проекта «Конкурс политологов». Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. Нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты, — подчеркнул Кириенко.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, по своей механике «Конкурс политологов» похож на конкурс «Лидеры России».

«Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов — заочного и очного отбора», — пояснил Комиссаров.

Ожидается, что в полуфинал конкурса выйдут около 400 участников, а в финале окажутся 150 человек, из которых 40—50 будут признаны победителями.

«Конкурс должен оживить экспертное сообщество, открыть для российской аудитории новых политических аналитиков. Очень важно, чтобы социальные лифты в России работали не только для управленцев или различных технических профессионалов, но и для политических экспертов. Я уверен, что среди нас есть много прекрасных, но пока скрытых от общественности специалистов, обладающих широким кругозором и знающих, как управлять смыслами. Надеюсь, скоро мы их увидим», — прокомментировал в интервью ridus.ru политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.