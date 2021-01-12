Астрономы зафиксировали у Марса колебание Чандлера

Международная команда исследователей из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и Королевской обсерватории Бельгии обнаружила доказательства того, что Марс имеет колебание Чандлера.

Эффект Чандлера представляет собой сложное колебание, форма которого в теоретической механике характеризуется как биение, то есть наложение разных сигналов.

Около 130 лет назад астроном Сет Карло Чандлер обнаружил, что при вращении не совсем круглого объекта — например, планеты — его собственная ось периодически «подрагивает», незначительно отклоняясь от оси прецессионного вращения (когда ось вращения тела меняет своё направление в пространстве). Это явление называется колебанием Чандлера.

Колебание Чандлера зафиксировали у Земли, которая отклоняется от своей оси на расстояние до 30 футов по схеме, которая повторяется примерно каждые 433 дня. Исследователи предположили, что другие планеты, вероятно, тоже имеют такое колебание.

Но до сих пор колебание Чандлера у других планет никогда не наблюдалось, потому что определение его в масштабе планеты требует точных измерений на протяжении многих лет. В новой работе исследователи получили правильные данные от космических зондов, которые вращались вокруг Марса в течение многих лет. Информацию помогали собирать аппараты Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey.

Данные с корабля охватывали 18 лет и считались достаточно точными, чтобы измерить любое существующее колебание Чандлера. Они включали гравитационные эффекты на зонде, которые показали, что Марс действительно имеет колебание Чандлера, хотя оно гораздо менее выражено, чем у Земли.

Красная планета отклоняется всего на четыре дюйма от своей оси в течение 200-дневного периода. Один из интересных аспектов колебания Чандлера заключается в том, что оно должно прекратиться через некоторое время.



Расчеты показали, что Земля колеблется гораздо дольше, чем следовало бы, и это говорит о том, что на колебания влияют факторы, которых ученые пока не понимают. Данные космических зондов показывают, что Марс колебался дольше, чем следовало бы.

Исследователи пока не могут сказать почему, но предполагают, что выяснить это проще, чем понять колебания Земли, потому что география Марса, атмосфера и его внутренняя структура гораздо проще, чем у нашей планеты.

